حماس: جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى ونطالب الوسطاء بالتدخل

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، مساء اليوم الأحد، أن حركته جادة في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى.

وأضاف الحية في تصريحات صحفية اليوم، أن حركة حماس تعاملت بإيجابية في صفقة تبادل الأسرى، وحرصت على الالتزام ببنود صفقة التبادل، لكن الاحتلال لم يلتزم بتنفيذ تعهداته.

ولفت الحية إلى أن حماس كانت معنية منذ اليوم الأول بإعادة المحتجزين من النساء والأطفال لذويهم، وتسعى بكل اجتهاد لتأمين الإفراج عن المزيد من الأسرى لديها.

حماس تطالب الوسطاء بوقف العدوان وإيصال المساعدات لشمال وجنوب غزة

وأوضح الحية أنه إذا تمكنت حماس من تأمين عدد إضافي من المحتجزين وتحديد أماكنهم ستبلغ الوسطاء لتمديد الهدنة.

وأعرب الحية عن رغبة حماس في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وأن تدخل المساعدات لقطاع غزة، مطالبا الوسطاء بالضغط على الأمم المتحدة لإيصال المساعدات لشمال القطاع وجنوبه.

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

وفي وقت سابق من اليوم، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن سعادته بتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 محتجزين في كل يوم إضافي، قائلًا: "تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن الرهائن أمر مبارك".

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحات صحفية: "أبلغت بايدن أن "إسرائيل" ستستأنف العمليات في غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة".

وفي هذه الأثناء، يناقش مجلس الحرب الإسرائيلي إمكانية تمديد فترة التهدئة ووقف إطلاق النار لعدة أيام أخرى مقابل عودة ما لا يقل عن 10 أسرى كل يوم.

كانت أعلنت حركة حماس في بيان اليوم الأحد، أنها تسعى لتمديد هدنة مدتها أربعة أيام مع إسرائيل، في حال بذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل.

وقالت حماس في البيان إنها تسعى "لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".