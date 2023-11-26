مدير الأونروا: الوضع الحالى للمساعدات فى غزة "لا يكفى للاستجابة الإنسانية"

قال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني يوم الأحد، إن الوضع الحالي للمساعدات في غزة “لا يكفي للاستجابة الإنسانية مقارنة بالاحتياجات المطلوبة على خلفية الحصار المفروض على قطاع غزة”.

وفي مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة سي بي إس، قال لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، إن هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات في غزة.

تابع: "منذ بداية الهدنة، شهدنا زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تدخل غزة. أود أن أقول إنه في اليوم الأول كان لدينا ما معدله 40 شاحنة، وهو عدد قليل للغاية مقارنة بالاحتياجات الهائلة في قطاع غزة".

وأضاف لازاريني: "والآن أود أن أقول إنه خلال الأيام القليلة الماضية، كان لدينا ما متوسطه 160 إلى 200 شاحنة تعبر رفح وتدخل إلى غزة. ومع ذلك، أعتقد أنها لا تكفي للاستجابة الإنسانية حتى لـ200 شخص، إذا أردنا إصلاح تأثير الحصار في قطاع غزة".

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن تدفق المساعدات للقطاع

على صعيد متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، صدور موافقة على فتح ممر إنساني جديد لدخول الشاحنات عبر معبر رفح، على أن يتم البدء في استخدامه من الغد.

واعتبر الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات تليفزيونية، المساعدات التي دخلت إلى غزة تمثل "نقطة في بحر" مقارنة باحتياجات السكان في القطاع، مؤكدًا أنه تم إرسال نحو 100 شاحنة مساعدات إلى غزة ومناطق شمال القطاع، اليوم الأحد.

من جانبه قال مدير الإعلام في معبر رفح، إنه تم دخول 48 طنًا فقط من غاز الطهي عبر معبر رفح إلى غزة، معتبرًا هذه الكمية أقل كثيرًا من حاجة السكان في القطاع.

وقال مدير الإعلام في معبر رفح: "نحو 20 من الجرحى توجهوا اليوم إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في المستشفيات المصرية".