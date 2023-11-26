محمود الهباش: إسرائيل تريد اختفاء الشعب الفلسطينى وليس حماس (فيديو)

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: "لم نكن نتمنى أن ندخل هذه الحرب ولا أحد يريدها من الشعب الفلسطيني، وآن الأوان لوضع حد لهذه الحرب، ونريد حلا جذريا، وما خسرناه في قطاع غزة خلال الأيام الماضية هو الأكبر منذ 100 عام".

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة CBC، أن استمرار الاحتلال يعني استمرار الصراع وسفك الدماء والضحايا من الجميع، كما أن الطريق الوحيد ليس الدخول في الصراعات ثم التهدئة، إنما نريد حلا جذريا عادلا للقضية الفلسطينية.



وواصل: "ما تريده إسرائيل هو اختفاء الشعب الفلسطيني وليس حماس.. لا تصدقوا الاحتلال".