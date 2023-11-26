طارق فهمي: السوشيال ميديا تمنح المواطن فرصة مراقبة حالة الانتخابات

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن السوشيال ميديا تمنح فرصة للمواطن مراقبة حالة الانتخابات.

وأضاف أنه لابد أن يكون لكل مرشح رؤية مختلفة وإدراك كامل بحجم التحديات والمخاطر، من خلال صيغة مطروحة تكون تفصيلية لمواجهة هذه التحديات بمعنى صياغة خطط استباقية لكيفية التعامل مع المخاطر.

وأشار إلى أن هناك مخاطر آنية قادمة من المحيط الإقليمي المضطرب الذى يشمل الحرب على غزة منها أزمة السودان وليبيا، لذا فإن مصر أمام تحدى صعب يستلزم عليها أن تضع ملف الأمن القومي قبل الملف الاقتصادي، على الرغم من أهمية الوضع الاقتصادي الراهن.