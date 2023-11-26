هشام عبدالعزيز: البرامج الرئاسية منحت الجميع أريحية في التعامل قبل انتخابات الرئاسة

علق الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن البرامج الرئاسية منحت الجميع أريحية في التعامل قبل انتخابات الرئاسة.

وأضاف رئيس الحزب أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت مجموعة من الضوابط منها التعامل مع الناس باحترام وعدم التعدي على خصوصيات الغير، وأن تكون الدعاية نظيفة وشفافة.

وأشار إلى أن هناك بعض الممنوعات خلال الدعاية مثل وجود أي نوع من العنصرية أو استخدام الشعارات الدينية، كذلك الكتابة على المباني، وألا يستشعر الناس عدم تميز مرشح عن آخر.