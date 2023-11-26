سيامة 4 كهنة جدد في إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

صلى الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح القداس الإلهي، صباح أمس، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول (مقر المطرانية) وشاركه عدد كبير من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة شمامسة من أبناء الإيبارشية كهنة جدد، وهم:

- الشماس ماجد فايق كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كفر نوار حنا التابعة للإيبارشية باسم القس هرمينا.

- الشماس منير إبراهيم كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كفر يوسف سلامة التابعة للإيبارشية باسم القس مينا.

- الشماس مايكل مجدي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الزقازيق باسم القس أرسانيوس.

- الشماس روماني إبراهيم كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس بمدينة الزقازيق باسم القس مارك.