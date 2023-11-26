الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس اثنين لسرقتهما عملات أجنبية بحدائق القبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة اليوم تجديد حبس حارس عقار وعاطل، لتورطهما في سرقة عملات أجنبية من شقق سكنية بمنطقة الحدائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تبيَّن سرقة بعض العملات "الأجنبية- المحلية"31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية

بمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاد أحدهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

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سيدة وراء سرقة مبالغ مالية من شقة في العجوزة

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من أحد الأشخاص لقسم شرطة حدائق القبة يفيد بسرقة عملات أجنبية من داخل شقته بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات حدائق القبة العملات الشقق السكنية المفتاح المصطنع شرطة حدائق القبة

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