تجديد حبس اثنين لسرقتهما عملات أجنبية بحدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة اليوم تجديد حبس حارس عقار وعاطل، لتورطهما في سرقة عملات أجنبية من شقق سكنية بمنطقة الحدائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تبيَّن سرقة بعض العملات "الأجنبية- المحلية"31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية

بمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاد أحدهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من أحد الأشخاص لقسم شرطة حدائق القبة يفيد بسرقة عملات أجنبية من داخل شقته بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.