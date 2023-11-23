الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر عملة غسل 5 ملايين جنيه بالقاهرة

تاجر عملة
تاجر عملة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر عمله بتهمة غسـل 5 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة).

وكشفت التحقيقات، قيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

مباحث الأموال العامة تاجر عملة مشروع بالنقد الأجنبى جرائم الأموال

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