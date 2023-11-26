الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة وراء سرقة مبالغ مالية من شقة في العجوزة

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من مسكنه، واتهامه سيدة تعمل طرفه، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وقررت إخفاء باقى المبلغ طرف طليقها، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأمكن ضبط الأخير، وأرشد عن باقى المبلغ، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه أن المبلغ المالى من متحصلات جريمة السرقة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة العجوزة وزارة الداخلية قسم شرطة العجوزة مديرية أمن الجيزة

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