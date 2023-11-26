الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عضو حملة المرشح عبدالفتاح السيسي بمطروح: نسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

النائب صلاح عياد
النائب صلاح عياد

قال صلاح عياد عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بمطروح إن مصر مرت خلال السنوات الماضية بأحداث كثيرة ومع ذلك ظلت صامدة وقوية بفضل الله ثم بفضل القيادة السياسية والأجهزة الأمنية من إرهاب وكورونا وحرب روسية أوكرانية، ثم حرب غزة وما فيها من ضغوط دولية. 

_ مصر في امن وامان

وأضاف عياد أن مصر لازالت في أمن وأمان وتسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة وعلى الرغم من آلاف المشروعات والإنجازات التى تحدث على كل شبر من الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد نظمه حزب حماة الوطن بمطروح لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بحضور عمد ومشايخ وعواقل وشباب واهالى مطروح.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مطروح حزب حماة الوطن الأمن والأمان

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