بروفة اصطفاف لـ290 معدة للتعامل السريع مع الأمطار بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافى، بتفقد بروفة اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية والجهات الخدمية من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية بمدينة أسوان الجديدة، استعدادًا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

جاء ذلك بإشراف لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة أعمال صيانة المعدات، والمرور على معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة، ومن خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة هانى محمد عبدالوهاب، وعضوية السيد سباعى، والمهندس ريمون راجح.

وقال اللواء ياسر عبد الشافى إن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإصطفاف وصلت لـ290 معدة وسيارة منها 147 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، وأيضًا 62 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، إضافة لـ73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، فضلًا عن 8 سيارات إسعاف.

وأكد أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بالمراجعة الدورية للإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.