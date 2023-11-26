الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار الزيارات الميدانية لحملة طرق الأبواب بأسوان

الفعاليات
الفعاليات

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم أنشطة وفعاليات التوعية المجتمعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

وجاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

تنظيم الجولات والزيارات المنزلية 

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان تم إستمرار تنظيم الجولات والزيارات المنزلية بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان وذلك فى إطار حملة طرق الأبواب حملة (إحميها من الختان). 

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان. 

ولفتت إلى أن فعاليات الحملة يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف. 

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ تم تنظيم مأمورية للرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للأهالى بقرية العدوة بمركز كوم أمبو. 

الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
المجلس القومي للمرأة الزيارات المنزلية المشروع القومي لتنمية الأسرة احميها من الختان حملة الطرق على الأبواب

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