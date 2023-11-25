السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البنك الزراعي يسلم محافظ أسوان قسائم شراء لتوزيعها على آلاف المواطنين

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استقبل علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم للأسرالأكثر احتياجًا في قرى ومراكز أسوان، ضمن المبادرة الوطنية (إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)، والتي أطلقها  البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر لحتياجًا في كافة محافظات الجمهورية. 

وخلال اللقاء، سلم رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، محافظ أسوان، نماذج من قسائم شراء السلع الغذائية التي سيتم توزيعها لصالح الآلاف من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب بمحافظة أسوان، بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وعدد من قيادات ومسئولي البنك. 

ومن جهته، ثمن اللواء أشرف عطية الدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى من أجل مساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التى لدى إدارة البنك الزراعى لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير قرى الريف أو زيادة دخل الأسر الأكثر احتياجًا، بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 

 1000 سيارة ميكروباص جديدة

وأكد أن التعاون مع البنك الزراعي أثمر الكثير من المبادرات التي تنعكس أثارها الإيجابية على مواطني المحافظة وخاصة قيام البنك الزراعى بضخ 1000 سيارة ميكروباص جديدة ضمن أكبر مشروع لتحديث وسائل النقل الداخلى السيرفيس، بإحلال وتجديد سيارات البيك آب ربع نقل "الكبود" بالمراكز والمدن، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بأكثر من 1500 سيارة. 

وخلال اللقاء، أكد علاء فاروق حرص البنك لمواصلة جهوده لتنفيذ أهداف مبادرته الوطنية (إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) في كافة محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة أسوان للوقوف بجانب أهالينا في كل مكان في مصر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوحيد كافة الجهود حول هدف نبيل. 

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف للتصدي للفقر وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجا، علاوة على مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأيضًا مد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الراهنة علي الجميع. 

وأشار فاروق إلى أن البنك يولي محافظة أسوان اهتمامًا بالغًا سواء من خلال تنفيذ المبادارت والبرامج التمويلية التي يستهدف بها البنك تحسين مستوى المواطنين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية في أرجاء المحافظة، أو من خلال تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في قرى حياة كريمة.

محافظ أسوان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي بحث سبل التعاون الأسر الأكثر احتياجا قرى ومراكز أسوان

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