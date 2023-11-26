أحمد إدريس: مؤتمر حاشد لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي بالانتخابات بالأقصر خلال أيام

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطني بمحافظة الأقصر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قدم لشعب مصر فى سنوات قليلة ما لم يقدمه غيره من رؤساء مصر، والتي كان على رأسها مبادرة "حياة كريمة" وما تحقق خلالها من مشروعات وانجازات غيرت وجه الحياة فى مختلف ربوع مصر، وحققت بالفعل حياة كريمة للمواطنين.

كما أكد النائب أحمد إدريس أن الرئيس السيسى قدم لمصر الكثير، ويوم الإنتخابات هو يوم لرد الجميل للسيد الرئيس، وسيحتشد فيه المصريون بكافة فئاتهم وطوائفهم لانتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وأعلن النائب أحمد إدريس مسئول حمله ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسه الجمهوريه بمحافظة الأقصر تنظيم مؤتمر حاشد خلال الأيام القليله المقبله بمحافظة الأقصر لدعم وتأييد الرئيس في الانتخابات وذلك بحضور الآلاف من أبناء الأقصر.

وفد التنسيقية يشارك في المؤتمر الأول للتحالف الوطني ببورسعيد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تحت شعار "حكاية وطن"

فيما شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، تحت شعار "حكاية وطن"، وسط حضور حاشد، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات، بدعوة من المهندس على جبر، المنسق العام للتحالف الوطنى ببورسعيد.

عقد المؤتمر وسط حضور جماهيري كبير للمواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد، وبحضور ممثلي الأزهر والأوقاف، ووفد كنسي من مطرانية الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد برئاسة القسم بولا سعد، وكيل المطرانية، وقادة الرأي بالمحافظة.

أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته في المؤتمر، أن أهل بورسعيد الشرفاء كانوا رأس حربة في مواجهة مشروع الفوضي وحكم عصابات الإرهاب، مشددا على أهمية دورهم الكبير في النضال الوطني المصري ومحاربة الاستعمار.

وأضاف بدر، أن الدولة المصرية هى أكثر الدول دعما للقضية الفلسطينية، حيث قدمت مصر أكثر من 100 ألف شهيد في مواجهة إسرائيل، وهو رقم مساوي لما قدمه الشعب الفلسطيني ذاته، ولهذا تقف مصر اليوم في مواجهة كافة مخططات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ودعا بدر، المصريين إلى الخروج والتصويت للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أكثر المرشحين قدرة على حماية الأمن القومي المصري ومواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تواجهها مصر.

فيما، وجهت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، التحية للرئيس السيسي لنظرته الثاقبة في إطلاق عام المجتمع المدني في الوقت المناسب، والذي تولد عنه التحالف الوطني للعمل الأهلي، ليس فقط لدعم المصريين ومساعدتهم بمبادرة "كتف في كتف" داخل مصر، بينما أثبتوا بطولات في دعم أشقائنا الفلسطينيين بقوافل المساعدات رغم كل التحديات الاقتصادية.

وأضافت أن توجه التنسيقية بشكل عام نظراً لاختلاف الأيديولوجيات السياسية المشاركة بها، هو الحث على المشاركة، وممارسة المواطنين حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مع أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من 100 مليون مواطن هى مسئولية عظيمة تستوجب البحث.