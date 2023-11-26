مصدر يكشف عن مدرب حراس المرمى الجديد فى الزمالك

كشف مصدر داخل الزمالك عن مدرب حراس المرمى الذي طلب التواجد في الجهاز الفني للزمالك مع معتمد جمال، المدير الفني الحالي للفريق.

تصريحات ميدو

كان أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أشار في برنامج الريمونتادا على قناة المحور إلى أن هناك مدرب حراس مرمى سابقًا تحدث مع معتمد جمال، وقال له إنه سيأتي للعمل في الزمالك خلال أسبوع، مشددًا على أنه يهاجم محمد عبدالمنصف.

مدرب الحراس الذي يقصده ميدو هو أسامة عبدالكريم والذي تحدث مع معتمد جمال وطلب منه التوسط من أجل التواجد في نادي الزمالك، خاصة أنه بلا عمل في الوقت الحالي.

وهناك حالة غضب كبيرة لدى عبدالمنصف الذي يرى أن أسامة عبدالكريم يحاول التواجد بدلًا منه في الجهاز الفني للزمالك ويعمل على التواصل مع مسئولي الزمالك في الوقت الحالي من أجل الحصول على منصب عبدالمنصف خلال الفترة المقبلة.

توافد الجماهير

ومن جهة أخرى، غادرت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك من أمام مقر النادي متجهة إلى ستاد برج العرب عن طريق الحافلات التي وفرها مجلس الإدارة من أجل تسهيل سفرهم إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في مباراة أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وفر عدد 50 حافلة لنقل الجماهير إلى الإسكندرية، من أجل مؤازرة الفريق أمام أبوسليم الليبي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت الجماهير توافدت على مقر النادي صباح اليوم وتولى الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ومحمد طارق عضو المجلس، الإشراف على استقلال الجماهير للحافلات التي وفرها النادي من أجل نقل الجمهور لمؤازرة الفريق في لقاء بطل ليبيا والتأكد من توافر كل سبل الراحة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوسليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.