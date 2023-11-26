ضياء رشوان: 9621 طن مساعدات غذائية من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مصر تواصل جهودها الكبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

حجم المساعدات الطبية والإنسانية المصرية إلى قطاع غزة

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن ضياء رشوان صرح بأن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس بلغ 2675 طنا، وحجم المساعدات من المواد الغذائية التي تم إدخالها من مصر إلى قطاع غزة حتى مساء أمس بلغ 9621 طن.

في سياق متصل، فقد أفاد هشام عبدالتواب، موفد "إكسترا نيوز"، بدخول شاحنات عائدة من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح بعد أن فرغت حمولتها من الوقود في مستودعات تابعة لمنظمة "الأونروا"، التي تتولى عملية توزيع الوقود والمساعدات في مختلف مناطق القطاع.

وقال عبدالتواب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن هناك 6 شاحنات محملة بـ129 ألف لتر من السولار، ونحو 80 ألف لتر من الغاز دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.