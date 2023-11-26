الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

قالت شركة أمبري للاستخبارات الخاصة، اليوم الأحد، إن قوة مجهولة استولت على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل حيث تعود ملكيتها لشركة إسرائيلة وذلك قبالة سواحل عدن باليمن.

وأوضحت شركة أمبري للاستخبارات الخاصة أن سفينة سنترال بارك، التي تديرها وتملكها شركة زودياك ماريتايم، تم الاستيلاء عليها في خليج عدن، وذلك وفق وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وبحسب الوكالة لم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.

وقالت أمبري إن الولايات المتحدة منخرطة في الوضع وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة.

ولم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على الفور على تعليقات وكالة أسوشيتد برس بشأن الحادث.

وتأتي عملية الاستيلاء على سنترال بارك بعد تعرض سفينة الحاويات CMA CGM Symi المملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم يوم الجمعة من قبل طائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي، بينما تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة، حسبما قال مسئول دفاعي أمريكي يوم السبت.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي يجد فيه الشحن العالمي نفسه مستهدفًا بشكل متزايد في الحرب المستمرة منذ أسابيع والتي تهدد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع حتى مع وقف الهدنة للقتال وتبادل حماس المحتجزين مع الأسرى الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل بحسب الوكالة.

وفي الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي بدأت منذ يوم 7 أكتوبرالماضي، استولى الحوثيون على سفينة نقل مركبات في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن الضفة الغربية ليست بعيدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منبهة إلى أن هذا العدوان يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخطط الضم والتوسع.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الأحد، إن جيش العدو يُصعد حرب الإبادة والتدمير التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.