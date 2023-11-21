"الحوثى": لن نحرر السفينة المحتجزة إلا بعد وقف إطلاق النار فى غزة

أعلنت جماعة الحوثي بأنها لن تحرر السفينة المحتجزة إلا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل بثته فضائية "القاهرة الإخبارية".

"الحوثي" يعلن تفاصيل عملية الاستيلاء على سفينة إسرائيلية

وفي وقت سابق، قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن قواتنا البحرية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، انطلاقًا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.

وأفادت وسائل الإعلام بأن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، كما أفاد بأن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها، لكن لا يوجد على متنها أي إسرائيلي.

وطالبت الولايات المتحدة الحوثيين بالإفراج عن السفينة التي استولوا عليها في البحر الأحمر، معتبرة احتجازها "انتهاكًا للقانون الدولي".