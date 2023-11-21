"القاهرة الإخبارية": "حزب الله" يعلن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة المطلة

أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة "المطلة" بالأسلحة، حيث يتمركز فيه جنود ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تفاصيل عملية الاستهداف

ونشر "حزب الله" بيانًا على قناة له في تطبيق "تليجرام"، قال فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 06:40 من صباح يوم الثلاثاء 21-11-2023 منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة".

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