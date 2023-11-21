"القاهرة الإخبارية": "حزب الله" يعلن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة المطلة
أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة "المطلة" بالأسلحة، حيث يتمركز فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
تفاصيل عملية الاستهداف
ونشر "حزب الله" بيانًا على قناة له في تطبيق "تليجرام"، قال فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:40 من صباح يوم الثلاثاء 21-11-2023 منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة".