الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات جامعة أسوان لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الاجتماع
الاجتماع

انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة أسوان رقم (117)، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة انتظام العملية التعليمية وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023.

 

تفاصيل الاجتماع 


وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المجلس ناقش موعد بدء الامتحانات العملية خلال منتصف ديسمبر المقبل لجميع الكليات العملية والعلمية، ومع بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، واتخاذ كل الإجراءات والتجهيزات اللازمة. 

 

وتابع أنه تم الاطمئنان على سير العملية التعليمية ومناقشة الضوابط الخاصة بالكارنيهات الجديدة التى يصدرها البنك الأهلى كارنيه ميزة، بالاشتراك مع مركز المعلومات بالجامعة. 


وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن بطاقة ميزة يتم استخراجها للطلاب مجانًا في أول مرة لمدة 5 سنوات تستخدم في تحقيق هوية الطالب عند دخول البوابات الإلكترونية بالجامعة بديلًا عن كارنيهات الجامعة، وتتيح هذه البطاقة دفع كل المصروفات الدراسية والمدن الجامعية وأي مصروفات أخرى تيسيرًا على أبنائنا الطلاب.

 

جامعة أسوان استعدادات الامتحانات اجتماع نائب رئيس جامعة أسوان وكلاء الكليات

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