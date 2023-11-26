الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مراحل العمل للمشروعات الجاري تنفيذها بمديرية الإسكان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة أسيوط.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية سواء الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل لتحقيق خطط التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ أسيوط، أن الدولة تعمل بخطى سريعة على تحقيق التنمية حيث تضع ذلك على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط والمهندس أحمد صلاح فخري مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة.

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من مراحل العمل والتنفيذ لعدد من المشروعات خلال الفترة الماضية واستعراض نسبة التنفيذ ومناقشة معوقات العمل وآليات ومحاور محددة لتلافي المشكلات ووضع الحلول لها.

وناقش المحافظ مراحل العمل للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والاجراءات والخطوات التي تمت في تلك المشروعات لدفع وتيره العمل بها وفقًا للامكانات المتاحة لنهوها في أسرع وقت ممكن موجهًا بالمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية للتأكيد على العمل وفقًا للمعايير الفنية والمواصفات المقررة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

يذكر أن المشروعات التي تشرف عليها مديرية الاسكان من بينها مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" حيث تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتضم مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيق أقصى استفادة يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين تحسين مستوى المعيشة لتذليل التحديات

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