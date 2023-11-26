"الشرقية الأزهرية" تبدأ فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم

انطلقت صباح اليوم، الاختبارات الشفوية الإلكترونية للطلاب المشاركين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بـ منطقة الشرقية الأزهرية، حيث تعقد الاختبارات بمقر إدارة شؤون القرآن الكريم بديوان عام المنطقة، تحت إشراف ورعاية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور السيد أحمد الجنيدي.

وحرص رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، على التواجد منذ بداية اليوم، مؤكدًا أهمية توفير الهدوء والاستقرار التام داخل اللجان وتطبيق التعليمات المنظمة لأعمال المسابقة، منوهًا بضرورةِ تحقيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق دون زياده أو نقصان.

وتتم أعمال الاختبارات تحت إشراف إداراتي القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة بمتابعة من قطاع المعاهد الأزهرية الممثله في الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية الذي أشاد بحسن التنظيم.

وتضم المسابقة 4 مستويات وهى المستوى الأول: القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة، المستوي الثاني: القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث: 20 جزءًا للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية، 5 المستوى الرابع: 10 أجزاء.