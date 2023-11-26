انطلاق المسابقة الفنية «لمحات من الهند» بالقليوبية.. اليوم

تنطلق اليوم الأحد، المسابقة الفنية "لمحات من الهند"، بمحافظة القليوبية بمدرسة طوخ الخاصة داخل المحافظة، ويليها محافظة الغربية بنادي المعلمين، ومحافظة الإسكندرية في ملعب ليسيه الحرية، ومحافظة الشرقية في المدرسة الثانوية العسكرية، ومحافظة القاهرة في متحف الطفل بمصر الجديدة، ومكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، وحديقة الحرية امام دار الاوبرا بالزمالك، واخيرا الختام بمحافظة البحر الأحمر، بمدرسة رواد المستقبل الخاصة بالغردقة.

تنظم المسابقة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفترة من 26/11/2023 حتى 17/12/2023، تحت إشراف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبدالمحسن إمام، مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

استخدام أساليب تعليمية فعالة

وتنظم هذه المسابقة في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم باستخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية للطلاب، وتحفيزا للطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بالمدارس، وأهمية دور المسابقات الفنية فى اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة.

تفاصيل المسابقة

وتأتى مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر.

ويشارك في تلك المسابقة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات كل من (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والإسكندرية، والبحر الأحمر )، وتقوم لجنة تحكيم من المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة من المسابقة.