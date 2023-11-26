الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تختتم فعاليات البطولة العربية المدرسية بمباراة بين سلطنة عمان ولبنان

وزير التعليم
وزير التعليم

تختتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات البطولة العربية المدرسية وذلك بإجراء المباراة الختامية للبطولة بين سلطنة عمان ولبنان، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء  اليوم، بملعب رقم "٧" بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس محور المشير طنطاوي.

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مسابقة “لمحات من الهند”
وكانت نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة “لمحات من الهند” في الفترة من 26/11/2023 حتى 17/12/2023،تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

وتنظم هذه المسابقة في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم باستخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية للطلاب، وتحفيزا للطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بالمدارس، وأهمية دور المسابقات الفنية فى اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة.

وتأتى مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر.

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ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات كل من (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والإسكندرية، والبحر الأحمر )، وتقوم لجنة تحكيم من المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة.

ومن المقرر افتتاح المسابقة بمحافظة القليوبية، اليوم، وتقام المسابقة بمدرسة طوخ الخاصة، ويليها محافظة الغربية بنادي المعلمين، ومحافظة الاسكندرية في ملعب ليسيه الحرية، ومحافظة الشرقية في المدرسة الثانوية العسكرية، ومحافظة القاهرة في متحف الطفل بمصر الجديدة، ومكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، وحديقة الحرية امام دار الاوبرا بالزمالك، واخيرا الختام بمحافظة البحر الأحمر، بمدرسة رواد المستقبل الخاصة بالغردقة.

البطولة العربية المدرسية سلطنة عمان وزير الشباب والرياضة استاد الدفاع الجوي محور المشير طنطاوى القرية الأولمبية مسابقة “لمحات من الهند”

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