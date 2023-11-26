نائب محافظ القاهرة تتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا بمقر المنطقة بزهراء المعادي، بحضور رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديري التخطيط والطرق والمجالس والمؤتمرات ومسئولي التعديات والمتغيرات المكانية بأحياء المنطقة وعدد من التنفيذين.

وبدأت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءها بتوجيه الشكر لفرق المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية ورؤساء احياء المعادي وطره ومصر القديمة ومشرفي المربعات ومسئولي الإزالات والمتابعة الميدانية بالأحياء المعنية وكل من ساهم في إزالة تعارضات المشروعات القومية بنطاق المنطقة ومنها إزالة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل وامتداد محور الحضارة مع التأكيد على الاستعداد التام للجهود القادمة ومنها ازالة تعارضات مشروع القطار الكهربائي السريع بحلوان.

وشهد اللقاء متابعة التوجيهات الرئاسية فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية حيث حرصت سيادتها على التأكيد على التوجيهات فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء واتخاذ الاجراءات الفورية والخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد وإزالة التعديات طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمنطقة

وأكدت عبدالمنعم، ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أى حالات جديدة وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين في ضوء التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأكدت أنه لا تهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء إضافة إلى متابعته اليومية لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية من خلال استعراض عدد المتغيرات وما تم معاينته والإجراءات التي تم اتخاذها.

ووجهت الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتحرك الفورى يوميًا والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد،واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة مشدده على العمل الجاد لهذا الملف لتحسين نسب الاعمال للتصدي للمخالفات على الاراضي الزراعية.

تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات،منها مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ المحاور والطرق الجديدة التى تربط المنطقة بمختلف مناطق العاصمة وبالمحافظات المجاورة للإنتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة.

واستعرضت نائب محافظ القاهرة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/ 2024، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء، مؤكدة على أن ه العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين.

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم على متابعة اعمال التنفيذ والتي تقوم بها الشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع الاجهزة المعنية والمرافق للانتهاء من كافة مشروعاتها قبل انتهاء السنة المالية وزيادة نسب التنفيذ أولًا بأول.

فرق ميدانية ولجان متابعة

ونوهت عبدالمنعم، بأن هناك فرقًا ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل من خلال فرق العاملين بالمنطقة الجنوبية للمتابعة المستمرة للتأكد من جودة تنفيذ المشروعات والتزامها بالجداول الزمنية.

حضر اجتماع المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية المهندسة سعاد حسن مدير مديرية زراعة القاهرة والمهندسة علا على بالوحدة المركزية للمتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة والسادة رؤساء احياء المنطقة الجنوبية.

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