الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قشر الموز.. اعرفي فوائدها واستخدميها

قشر الموز
قشر الموز

ما هي فوائد قشور الموز؟ يبحث العديد من المواطنين عن الفوائد التى يمكن أن يستفاد منها الانسان من قشور الموز، حيث أنه يوجد له العديد من الفوائد التى يجهلها المواطن، وترصد الدستور خلال التقرير التالى الفوائد العديدة لقشور الموز. 

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وفقًا للموقع منظمة الصحة العالمية فقد يحتوي قشر الموز على نسبة جيدة من مركبات البوليفينول، والكاروتينات، والعديد من المركبات المضادة للأكسدة المفيدة في الحفاظ على صحة البشرة ووقايتها من مختلف المشكلات.

ويمكن عمل العديد من الماسكات التى تساعد البشرة على النضارة ويمكن عملها من قشور الموز حيث أنه يعمل على تقليل التجاعيد فى البشرة ونضارتها. 

«على ماذا يحتوى قشر الموز»

يحتوى قشر الموز على عنصر الزنك الذي يمكن أن يساعد في مكافحة حب الشباب، وقد يحتوى قشر الموز أيضا على عدد من الخصائص المضادة للبكتيريا المسببة لظهور حب الشباب، كما أنه يحتوى على الخصائص العديدة المضادة للإلتهابات. 

ثبت ايضًا طبيًا أن  قشر الموز يساعد على التقليل من معدل الكولسترول الضار بالدم، مما يقلل من الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة حيث إنه يحتوي على أفضل الفيتامينات المختلفة.

«فوائده للأسنان والبشرة»

ولقشر الموز فوائد ايضًا فى مجال التجميل فقد أكد أغلب اطباء التجميل أن  فوائد قشر الموز في تبييض الأسنان بأنه إذا ما قمت بفرك أسنانك جيدا بقشرة الموز الطازجة من الجهة الداخلية وبعد تقشيرها فورًا، ستلاحظ الفرق في لون أسنانك، كما أنه له فائدة كبيرة فى علاج حب الشباب بفضل ما تحويه قشور الموز من عناصر ومعادن مهمة للبشرة، فقد وجد لها دور في علاج حبوب الوجه والبثور والثآليل.

«فوائد قشر الموز للشعر»

بالإضافة إلى أن قشر الموز له فوائد فى الشعر أيضًا حيث وجد بأن مطحون قشر الموز قد يكون له دور في تطويل الشعر وتقويته وعلاج الجاف والمتقصف منه، ومن الممكن استخدام عدة خلطات طبيعية يدخل فيها قشر الموز المطحون الجاف أو حتى الطازج. 

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