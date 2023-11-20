الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموز

محصول الموز
محصول الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: اهم العمليات 
1- وضع السنادات لحماية النبات من السقوط نتيجة ثقل السوباطة وتأثير الرياح
2- تغطية السوباطات بأكياس البولي ايثيلين الزرقاء المفتوحة الطرفين حيث تربط من أعلي فقط حول عنق السوباطة وتترك مفتوحة من أسفل وذلك لحماية السوباطة وتدفئتها.
3- جمع السوباطات التي وصلت الي مرحلة اكتمال النمو ترك الساق الكاذب حتى شهر مارس.
ثانيا: التسميد
ا-تسميد اشجار الموز التي تروى بالغمر:
1- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 20-30 م3 / فدان مخلوطة بالسوبر فوسفات بمعدل 300 كجم / مع اضافة 250 كجم كبريت زراعي تقلب جميعها خلال العزقة الشتوية.
2- الري مباشرة بعد اضافة السماد العضوي والمحافظة علي وجود نسبة من الرطوبة بالتربة.

ب-تسميد اشجار الموز التي تروى بالتنقيط:
1- اضافة (4 كجم نترات نشادر + 7 كجم سلفات بوتاسيوم) / فدان خمس مرات أسبوعيا مع مياه الري.
2- حقن حامض الفوسفوريك منفردا بمعدل 1 لتر / فدان أسبوعيا بشبكة الري.
3- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 40 م 3/ فدان وخلطها بالسوبر فوسفات بمعدل 500 كجم / فدان مضافا اليها 250 كجم كبريت زراعي مع ملاحظة خلط هذه الكميات جيدا.
ثالثا: برنامج الري
الري يوميا بمعدل 15-20 م 3 مياه / فدان
رابعا: برنامج المكافحة
1- فحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش.
2- رش النباتات المصابة وخاصة أغماد الأوراق بأ؛د المبيدات الموصي بها للقضاء علي المن.
3- تقليع الجور المصابة وجمعها خارج المزرعة والاستفادة منها في عمل مكمورة سماديه. 
4- وضع الجير الحي مكان الجورة المصابة وإطفاءه بالماء مباشرة لتطهيرها.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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