"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: اهم العمليات

1- وضع السنادات لحماية النبات من السقوط نتيجة ثقل السوباطة وتأثير الرياح

2- تغطية السوباطات بأكياس البولي ايثيلين الزرقاء المفتوحة الطرفين حيث تربط من أعلي فقط حول عنق السوباطة وتترك مفتوحة من أسفل وذلك لحماية السوباطة وتدفئتها.

3- جمع السوباطات التي وصلت الي مرحلة اكتمال النمو ترك الساق الكاذب حتى شهر مارس.

ثانيا: التسميد

ا-تسميد اشجار الموز التي تروى بالغمر:

1- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 20-30 م3 / فدان مخلوطة بالسوبر فوسفات بمعدل 300 كجم / مع اضافة 250 كجم كبريت زراعي تقلب جميعها خلال العزقة الشتوية.

2- الري مباشرة بعد اضافة السماد العضوي والمحافظة علي وجود نسبة من الرطوبة بالتربة.

ب-تسميد اشجار الموز التي تروى بالتنقيط:

1- اضافة (4 كجم نترات نشادر + 7 كجم سلفات بوتاسيوم) / فدان خمس مرات أسبوعيا مع مياه الري.

2- حقن حامض الفوسفوريك منفردا بمعدل 1 لتر / فدان أسبوعيا بشبكة الري.

3- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 40 م 3/ فدان وخلطها بالسوبر فوسفات بمعدل 500 كجم / فدان مضافا اليها 250 كجم كبريت زراعي مع ملاحظة خلط هذه الكميات جيدا.

ثالثا: برنامج الري

الري يوميا بمعدل 15-20 م 3 مياه / فدان

رابعا: برنامج المكافحة

1- فحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش.

2- رش النباتات المصابة وخاصة أغماد الأوراق بأ؛د المبيدات الموصي بها للقضاء علي المن.

3- تقليع الجور المصابة وجمعها خارج المزرعة والاستفادة منها في عمل مكمورة سماديه.

4- وضع الجير الحي مكان الجورة المصابة وإطفاءه بالماء مباشرة لتطهيرها.