الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عربية النواب: الجهود المصرية نجحت فى احتواء أزمة الإفراج عن المحتجزين بين إسرائيل وحماس

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة من أجل الحفاظ على استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، موضحًا أن الدبلوماسية المصرية نجحت في احتواء الأزمة بين إسرائيل وحماس، والتى أدت إلى تأخير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، حيث أعلنت "القسام" عن تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع وفقًا لما نصت عليه بنود الاتفاقية.

الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى

وقال "محسب"، إن إسرائيل خرجت أمس تهدد باستئناف القصف الجوى للقطاع حال عدم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسري، لكن الجهود المصرية نجحت في احتواء الأزمة، لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق، لافتًا إلى أن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع طرفي الأزمة من أجل إطلاق سراح المحتجزين، حيث تم الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 13 محتجزا إسرائيليًا.

الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي من أجل إنهاء الحرب

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي من أجل إنهاء هذه الحرب تمامًا، كذلك في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل قطاع غزة، لتخفيف معاناة الأهالي الذي يواجهون الحصار ونفاد السلع الغذائية والأدوية والوقود ويعيشون أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة والتدنى.

برلمانى: مصر سبب رئيسى فى نجاح الهدنة بقطاع غزة

وأكد النائب أيمن محسب، أن مصر تعمل بكل جد وإخلاص من أجل تمديد فترة الهدنة وصولًا إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وهو ما ينعكس في اللقاءات المستمرة التى تعقدها القيادة المصرية والاتصالات المكثفة مع زعماء ورؤساء العالم، من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف الحرب، مشيرًا إلى أن مصر لعبت دورًا دبلوماسيًا تاريخيًا في كشف حقيقة ما يحدث داخل القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

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