الأحد 26 نوفمبر 2023
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سياسي

جمال أبوالفتوح: نجاح مصر فى تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة الأسرى يعكس ثقل دورها الاستراتيجى

النائب جمال أبو الفتوح
النائب جمال أبو الفتوح

اعتبر الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح مصر في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة التي تتم برعاية مصرية قطرية أمريكية، يكشف عن جهودها الدبلوماسية الرائدة والتي لا غنى عنها في الشرق الأوسط لإحلال السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الدور المصري القيادي، استراتيجيًا وسياسيًا وإنسانيًا، على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم 7 أكتوبر الماضي، كُلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى تلك الهدنة وتبادل الإفراج عبر معبر رفح، بالإضافة إلى دور مصر المُقدَّر كذلك في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع.

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مصدر مسئول: مصر وقطر والولايات المتحدة تجرى اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة بغزة

ثقل مصر الاستراتيجي

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن كل ذلك يبرز ثقل مصر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا، والتقدير العالمي لها كعنصر فاعل ومؤثر في عملية السلام بالمنطقة، لا سيما أن إتمام تلك التسوية في تبادل الأسرى جاء بفضل الاتصالات الفاعلة بين قطر ومصر مع الجانبين، ومن المتوقع أن تمثل هذه الخطوة تقدمًا حاسمًا في مسار التفاوض المتواصل، مشددًا على أن مصر تحرص على استمرار جهودها الدءوبة لتثبيت الهدنة، والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وذلك إيمانًا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع.

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وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع غزة يستقبل بموجب الهدنة حوالي 200 شاحنة مساعدات يوميًا خلال الهدنة، وذلك في إطار ما تعمل عليه الدولة المصرية من بذل جهود واسعة لتقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع، على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سُبُل عيشهم وأمنهم للتدمير، مشيرًا إلى أن الدولة كانت في صدارة مانحي المساعدات للأشقاء بغزة بنسبة وصلت لـ80% بما يؤكد أنها دائمًا في مقدمة من يقدمون السند والعون للفلسطينيين، وأنها ستظل بجوارهم حتى الحصول على حقوقهم المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

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وأكد "أبوالفتوح"، أن القاهرة نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة "التهجير القسري" للفلسطينيين ليصبح مرفوضًا عربيًا ودوليًا، باعتباره يمثل جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني، ولما له من مخاطر على الأمن القومي المصري ودول الجوار الفلسطيني، وخطورة اتساع رقعة الصراع إقليميًا، لافتًا إلى أن القيادة السياسية ستظل تقف حائط صد أمام أي مؤامرات تسعى لتنفيذ تلك المخططات لمنع تصفية القضية الفلسطينية، وحماية أمن مصر القومي باعتباره خطًا أحمر لا مجال للمساس به أو التهاون فيه.

النائب جمال أبو الفتوح صفقة تبادل الأسرى اتفاق الهدنة الجهود المصرية حماس

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