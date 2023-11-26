الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصدر مسئول: مصر وقطر والولايات المتحدة تجرى اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة بغزة

غزة
غزة

قال مصدر مصري مسئول إن مصر وقطر والولايات المتحدة تجرى اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مصر تعرب عن تقديرها الجهود القطرية

وأكد مصدر مصري مسئول أن مصر تعرب عن تقديرها الجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية.

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الأول الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

واليوم هو ثالث أيام الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث يسود الهدوء ميدانيًا، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني فيه إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى في سجون الاحتلال.

غزة مصدر مسؤول مصر مصر وقطر والولايات المتحدة اتصالات مكثفة تمديد الهدنة بغزة

مواد متعلقة

تاج الدين: نعمل على رفع كفاءة أساس تقديم الخدمات الطبية

عرض افتتاحي للملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

شئون الأسرى: قلقون بشأن 3300 معتقل جديد فى سجون الاحتلال.. ونرفض التسويف الإسرائيلى

سارة بدر: مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تتناول سبل إعلاء السلام

"القاهرة الإخبارية": حماس تستعد لإطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين بعد ساعة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

الدفاع المدنى بغزة يطلب تزويده بمعدات لانتشال الجثامين من أسفل الأنقاض

شئون الأسرى: إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 12 إسرائيليًا

الأكثر قراءة

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

واشنطن بوست: حماس ستنهى مسيرة نتنياهو السياسية بأسوأ طريقة

قرار مهم من وزير التموين لحل أزمة السكر

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار وزارى بإبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية