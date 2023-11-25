عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، في نبأ عاجل عن اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة لمدة يوم أو يومين إضافيين للإفراج عن المزيد من المحتجزين في قطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين.

مصر تتلقى مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة

وتلقت مصر مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة بقطاع غزة.

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.