السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، في نبأ عاجل عن اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة لمدة يوم أو يومين إضافيين للإفراج عن المزيد من المحتجزين في قطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين.

مصر تتلقى مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة

وتلقت مصر مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة بقطاع غزة.

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

اتصالات مصرية تمديد فترة الهدنة الإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى المحتجزين الأسرى الهدنة

مواد متعلقة

الدفاع المدنى بغزة يطلب تزويده بمعدات لانتشال الجثامين من أسفل الأنقاض

شئون الأسرى: إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 12 إسرائيليًا

"القاهرة الإخبارية": بدء وصول شاحنات المساعدات إلى شمال غزة

"القاهرة الإخبارية" تستعرض جهود مصر فى إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين (فيديو)

مراسل "القاهرة الإخبارية": طائرات مسيرة إسرائيلية تخرق الهدنة بجنوب لبنان

"القاهرة الإخبارية": بدء تحرك 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح لغزة

ما شروط وآليات تسليم الآسرى؟.. وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق يجيب (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز عمليات تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بعدم الالتزام ببنود صفقة إطلاق سراح الأسرى

رضوى جودة عن ورق التوت: يناقش قضايا مهمة فى المجتمع

"التعاون الدولى" تناقش مشروع إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية فى مصر

ضبط كميات كبيرة من مخدر الشابو بحوزة تشكيل عصابي بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها