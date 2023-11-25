شئون الأسرى: إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 12 إسرائيليًا

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إنه حتى هذه اللحظة يفترض أن يتم إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 12 أسيرًا إسرائيليًا، لكن إسرائيل لم تتقيد بالأمس أو اليوم وهي تعد القائمة بالمبدأ الذي يحكم عملية اختيار الأسماء، حيث اتفق على معيار الأقدمية، وكادت أن تتعطل تنفيذ الدفعة الأولى بسبب هذا التلاعب الإسرائيلي.

وأضاف فارس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "تم الاتفاق على أن يتم استدراك الموضوع لاحقًا، لكن اليوم عادوا مرة أخرى، ولم يلتزموا بالمعيار المشار إليه سابقًا، وما زال الحوار مستمرًا وهناك استياء كبير لدى فصائل المقاومة من هذا التلاعب، وبالتالي نأمل أن تتم الصفقة وأن يعالج الخلل، ولا أستطيع القول بأنه تم تسوية الخلاف".

وتابع: "بالأمس شهدنا محاصرة لسيارات الصليب الأحمر، وهي منظمة إنسانية نحترم دورها في كل أنحاء الأرض، ويفترض أن الجميع معنيون بتيسيير مهمة الصليب الأحمر لاستقبال أبنائنا من الأسرى".