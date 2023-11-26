الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة" تكشف التحديات الضخمة التي تشهدها منظومة الرعاية الصحية 

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حجم التحديات الضخمة التي تشهدها مصر في منظومة الرعاية الصحية فيما يخص التأمين الصحي الشامل.

وقالت الوازرة في فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، إن "مصر تشهد تحديًا كبيرًا، خاصة أن عدد المواطنين وصل لـ105 ملايين نسمة والعدد في زيادة مستمرة، ولدينا منشآت صحية حكومية تمثل 70% بين وزارة الصحة والقطاع الجامعي، و30% فقط من القطاع الخاص"، معلقًا: "عشان منظومة الصحة تنجح لازم يكون في قطاع خاص يدعم المنظومة بشكل أكبر، وتلجأ الدولة إلى دعم الاستثمار في الصحة بشكل كبير من خلال دعم منظومة القطاع الخاص، وهو ما تعمل عليه الدولة الآن".

وتابعت أنه "مع دخول منظومة التأمين الصحي الشامل لكل محافظة نحتاج أن تكون الدولة ممثلة بشكل قوي، ولكن أيضًا لا بد أن يكون هناك تمثيل من القطاع الخاص في تقديم الخدمات، ليلجأ المواطن إلى المنافسة الشريفة، إذا كان يلجأ إلى مستشفى يتبع الرعاية أو إلى مستشفى من خلال التحويل من وحدات الرعاية الأولية".

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