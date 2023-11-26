السبكى: مصر استطاعت بناء نموذج صحى متكامل طبقًا لأفضل المعايير الدولية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، إن مصر استطاعت تقديم وتمويل ورقابة الخدمات الصحية لبناء نموذج صحي متكامل طبقًا لأفضل المعايير الدولية في بناء الأنظمة الصحية، كما استطاعت تدريب جميع الأطقم الطبية في محافظات التأمين الصحي الشامل بأكثر من 21 ألف برنامج تدريبي.

التحول الرقمى فى القطاع الصحى

وتابع، خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، أن الدولة استطاعت التوسع بالزمالة المصرية في كافة منشآت الرعاية الصحية، أبرزها التحول الرقمي الذي أحدث تغييرا في ثقافة المواطن ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن مقدم الخدمة اليوم يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 100% في الوحدات والمراكز وبنسبة أكثر من 85% في المستشفيات.

وأكد أن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية لا تتمثل في الرعاية الصحية فقط، حيث شهدت الدولة تحولا كبيرا أحدثته وزارة الاتصالات في ميكنة الخدمات الصحية داخل جميع منشآت الهيئة التي قامت بتسهيل الرعاية الصحية ومنشآتها حتى حصلت على جائزة قيادة التحول الرقمي في الوطن العربي من الاتحاد الدولي للمستشفيات.

وأضاف أنه بسبب جهود وزارة الصحة في عام فقط استطاعت نقل أكثر من 152 منشأة طبية لهيئة الرعاية الصحية من وزارة الصحة والجهات التابعة لها، بعد تأهيلها تأهيلا طبقا لمعايير الجودة والاعتماد، وطبقا للمعايير الدولية في بناء المنشآت الصحية.