بث مباشر.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لانطلاق فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول وشركاء نجاح المنظومة من كل الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عدد من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.