"تقدم دعمًا كبيرًا".. وزير الصحة يشيد بدور منظمة الصحة العالمية فى كل المجالات

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الشكر لهيئة الرعاية الصحية على الاستثمار في رأس المال البشري، وهو المتحكم في تقديم الخدمات، بجانب التعاون مع المؤسسات الدولية، مشيدًا بدور منظمة الصحة العالمية في كل المجالات بوزارة الصحة، التي تقدم دعمًا كبيرًا للوزارة والمنظومة الصحية في مصر.

النموذج المصري يمكن أن يكون ملهمًا لدول كثيرة

وقال عبدالغفار، خلال كلمته بالملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، إن الزملاء من كل الهيئات الدولية والمحلية لم يبخلوا على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، معقبًا: "النموذج المصري يمكن أن يكون ملهمًا لدول كثيرة لديها نفس التحديات التي نواجهها، حيث إننا دائمًا نقبل بالمهمات الصعبة".

وأكد وزير الصحة أن مصر تدعم الدول الشقيقة في منظومات مختلفة، حيث إنني تشاورت مع وزير الصحة الليبي بأن يعود التعاون بين مصر وليبيا في قطاعات مختلفة بعد استقرار الأوضاع فيها خاصة القطاع الصحي.