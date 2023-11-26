الأحد 26 نوفمبر 2023
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سياسي

ياسر الهضيبى يثمن الجهود المصرية المبذولة لإنهاء أزمة تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين

الدكتور ياسر الهضيبى
الدكتور ياسر الهضيبى

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها، وتهديد الجيش الإسرائيلى باستئناف العمليات البرية إذا لم يتم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى قبل حلول منتصف الليل، حيث قامت مصر بجهود كبيرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، كما كان مقررا لها.

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وقال "الهضيبي"، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت من استلام المحتجزين الإسرائيليين الـ13 بالإضافة إلى 4 من رعايا دول أخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا حاسمًا في مسار التفاوض المتواصلبين جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة، مشيرا إلى أن مصر حريصة على استكمال فترة الهدنة المقررة بـ 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القيادة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تمديد الهدنة وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار، وبدء مرحلة جديدة على الصعيد السياسي من أجل الدفع نحو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الرؤية التى تتبناها مصر، وترى فيها حلا لواحدة من القضايا المتجذرة في منطقة الشرق الأوسط.

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وأشار النائب ياسر الهضيبي إلى أن مصر تتحرك على جميع الأصعدة بشكل متواز من أجل دعم الشعب الفلسطيني، ففي الوقت الذي تقوم بدور دبلوماسي لتوضيح حقيقة الجرائم الإسرائيلية التى ترتكب ضد المدنيين العزل في القطاع وخاصة الأطفال والنساء، تقوم بدور بارز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، وتخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات القادمة من دول العالم، حيث تتولى إدخالها عبر معبر رفح، الذي أكدت القيادة المصرية أنه مفتوح منذ اليوم الأول لاندلاع العدوان الإسرائيلي ولم يغلق أبدا وإنما تم تعطيله بسبب تعرض الجانب الفلسطيني منه للقصف الإسرائيلي، مؤكدا أن حجم المساعدات التى قدمتها مصر رغم ما تمر به من أوضاع اقتصادية يقدر بأضعاف المساعدات المقدمة من دول العالم مجتمعة.

الدكتور ياسر الهضيبي معبر رفح الهدنة قطاع غزة الجهود المصرية

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