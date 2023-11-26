وزيرة الهجرة: تخفيض العمولة من 150 إلى 4 دولار بشأن التحويلات الخاصة بمبادرة سيارات المصريين في السعودية

كشفت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة أنه خلال جولتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تم التأكيد على نجاح البنك الأهلي المصري بالسعودية في الاتفاق مع مصرف الراجحي للقيام بالتحويلات الخاصة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج" مقابل 4 دولار فقط بدلا من النسبة التي تصل إلى 150 دولار عندما تتم التحويلات عبر البنوك الوسيطة، بالإضافة إلى وصول التحويل بعد 24 ساعة فقط.

وقالت الوزيرة في بيان مقتضب: تم الاتفاق مع شركة "العلاونة" للصرافة في الأردن، وبنك الإسكان الأردني أيضًا، لتسهيل التحويلات الخاصة بدخول السيارات إلى مصر عبر المبادرة.

وأكدت الوزيرة أنه جاري التواصل مع البنوك اليابانية والتفاهم بشأن التحويلات الخاصة بالمصريين الراغبين في المشاركة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج".

تحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كانت التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر.

ووجهت رسالة إلى أبناء الجالية بأن مصر بلد كبير ولها حضارة عريقة، وأن العالم كله الآن يعاني من مزيج من التحديات ما بين حروب وصراعات وكوارث طبيعية، ما أدى إلى أزمات اقتصادية طاحنة، مشيرة إلى أن الوضع العالمي القائم يحتم علينا النزول بكل قوة للانتخاب في الاستحقاق الرئاسي القادم، لاختيار القيادة الواعية التي ستسهم في تشكيل مستقبل الوطن وجميع أبنائه.



كما شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في اجتماع حاشد لأكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية ومن أقطاب الجالية والكثير من المهنيين، حيث نظمت القنصلية بالتعاون مع الجالية في المنطقة الشرقية مؤتمرا تثقيفيا حول المشاركة بالانتخابات الرئاسية، وحرصت الوزيرة على أن تكون معهم في اللقاء رغم تزامنه مع اجتماع الجالية في الإمارات، ما أدى إلى ضم الاجتماعين معًا وهو ما تعهدت به السيدة الوزيرة خلال لقائهم بالسعودية، حيث أكدوا استعدادهم التام للعرس الانتخابي القادم، بعمل التنسيقات اللوجيستية وغيرها من الاستعدادات الهامة للجالية، كي تخرج الانتخابات الرئاسية المصرية بالصورة المشرفة.

