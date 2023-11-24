سفراء وقناصل مصر بالخارج يؤكدون دعمهم لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

ثمن سفراء وقناصل مصر بالخارج وعلي رأسهم سفير مصر في بولندا، حاتم تاج الدين، والسفير محمد ابو الخير، القنصل العام في لندن، وهايدي سري، القنصل العام في مارسيليا، وهيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا والسفيرة عبير سليمان، القنصل العام في هامبورج وحازم الشوربجي رئيس القسم القنصلي في روما واحمد البقلي قنصل مصر في ميلانو، وممثلي السفارات في روسيا واوكرانيا وزغرب وباكو ومدريد وباريس وفرانكفورت، ثمنوا جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي، وما تقدمه من محفزات للمصريين بالخارج، مؤكدين التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لخدمة المصريين حول العالم، وتنسيق الجهود وتعزيزها لضمان ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، والتأكيد على أنهم جزء فاعل في العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي مع اقطاب الجاليات المصرية في القارة الاوروبية، وقد ضم الاجتماع السادة سفراء وقناصل مصر وممثليهم في اوروبا، بالإضافة إلى 200 مواطن مصري من أقطاب وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، بمشاركة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن مبادرة «شارك بصوتك» لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة واختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية، بشكل حضاري وديموقراطي.

وبدوره، أوضح السفير محمد أبو الخير، قنصل مصر العام في لندن، أن بُعد المسافات يمثل عائق أمام المشاركة في الانتخابات، ونسعى لفتح القنصلية أيام الانتخابات لتقديم الخدمات للمصريين بالمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن المصريين يفضلون الاستقرار، منذ عهد قدماء المصريين، وعندما تشعر الهوية المصرية بالخطر فإنها تنطلق من وازع وطني، مضيفًا أن الانتخابات يحسمها الصناديق، مشيرًا: رسالتي لأبناء الجالية أن نلتف حول الدولة ولدينا تحديات الأحداث في غزة، ومصر تؤثر في المنطقة بأكملها، ولذلك الواجب الوطني يحتم علينا أن نكون جزءا في صناعة المشهد.

التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة

وتابع السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر في بولندا، أن وزارة الهجرة تبذل جهودًا متميزة في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفًا أن اللجنة الوطنية للانتخابات عقدت اجتماعا وسفراء مصر في أوروبا، وأجاب على الكثير من الاستفسارات التي وردت من المصريين بالخارج، مضيفًا أن الجالية المصرية في بولندا لديها وعي كافٍ وتشارك دائما في مختلف الاستحقاقات، ونحرص على النشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع السفير هيثم صلاح سفير مصر في فنلندا، "هيلسنكي"، أن الجالية المصرية في فنلندا متحمسة للغاية، وهم بدورهم يشجعون بعضهم البعض، ونحرص على التأكيد على تذليل العقبات التي تواجه الناخبين والرد على استفسارات المصريين بالخارج، فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، كما نقل إشادة رجال الأعمال المصريين في فنلندا بجهود السفيرة سها جندي، وحرصها المستمر على تذليل ما يواجههم من عقبات، لتيسير استثماراتهم في مصر، وتعريفهم بمختلف الفرص

وفي سياق متصل، أضافت السفيرة هايدي سري، قنصل مصر العام في مارسيليا بفرنسا، أنها تضم صوتها إلى الزملاء في الإشادة بجهود السفيرة سها جندي، وأن السفراء والقناصل حريصون على توعية الشباب، وعلى تواصل مستمر، مشيرة إلى حرص القنصلية على تذليل العقبات أمام الناخبين من جنوب فرنسا والدراسين المصريين في فرنسا.

ميلانو تضم جالية كبيرة من المصريين بالخارج

وبدوره، أشارالسفير أحمد البقلي نائب القنصل العام في ميلانو، إلى أن ميلانو تضم جالية كبيرة من المصريين بالخارج، وهناك رموز من الجالية تسعى لتوعية أبناء الجالية للمشاركة في الانتخابات، وأن السفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر العام في ميلانو، لا تتأخر عن توعية المصريين وتعريفهم بأهمية هذه العرس التاريخي، كما ثمن دور الآباء الكهنة والقساوسة والمشايخ في تشجيع المصريين بالخارج على المشاركة.

ومن ناحيتها أوضحت السفيرة عبير سليمان، قنصل مصر العام في هامبورج، أن جهود السفيرة سها جندي يقدره أبناء الجالية، وهناك استعداد كبير للمشاركة، ليشاركوا في اختيار من يمثلهم لقيادة مصر، مشيرة إلى حرص فريق عمل القنصلية على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المصريين بالخارج.

وفي حين أكد حازم الشوربجي، رئيس القسم القنصلي في روما عن استعداد السفارة علي اكمل وجه لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة وان الاستعدادت جارية بكل الحب والتفاهم مع الجالية المصرية، حرص أشرف عبد الحميد سكرتير أول في سفارة مصر في موسكو، علي توضيح أن روسيا ودول التمثيل غير المقيم تتباعد بمساحات شاسعة وبها الكثير من المصريين بالخارج، ويمثل السفر من تلك الدول الي موسكو تحدي كبير أمام الناخبين، حيث تستغرق المسافة نحو 3 ساعات طيران واكثر، بجانب حاجة البعض في دول التمثيل للحصول على تأشيرة دخول لروسيا وهو ما يمثل تحدي حقيقي.