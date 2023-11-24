المصريون بأوروبا: مصر تستحق كل الدعم من أبنائها بالخارج

أكد المصريون بالخارج أنهم حريصون على المشاركة بكثافة والحفاظ على المكتسبات الدستورية التي منحتها لهم الدولة المصرية وسيحرصون على الوقوف أمام صناديق الانتخابات، مضيفين أن مصر تستحق كل الدعم من أبنائها الذين يحظون بالكثير من الخدمات والمحفزات. كما ثمن المصريون بالخارج جهود السفيرة سها جندي وتعاونها مع مختلف المؤسسات للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول الانتخابات الرئاسية 2024م، معربين عن تقديرهم لجهود سفراء مصر بالخارج والقناصل، في خدمة المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي مع اقطاب الجاليات المصرية في القارة الاوروبية، وقد ضم الاجتماع السادة سفراء وقناصل مصر وممثليهم في اوروبا، بالإضافة إلى 200 مواطن مصري من أقطاب وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، بمشاركة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن مبادرة «شارك بصوتك» لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة واختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية، بشكل حضاري وديموقراطي.



استكمال مسيرة التنمية

وأشاد المصريون بالخارج بما تحقق في مصر من إنجازات، من مشروعات قومية والبنية التحتية المصرية القوية، وأهمية انتخاب من يكون قادرا على استكمال مسيرة التنمية، لأن الانتخاب مهم لمستقبل الأجيال ومستقبل التنمية، حيث أوضحوا جهود التنسيق بين سيدات مصر بالخارج وتشكيل مجموعات عمل والتنسيق بينهم لرعاية الأسر للناخبات وتبادل الأدوار مع بعضهم البعض، وهو ما ثمنته وزيرة الهجرة، كما استعرض ممثلو الجاليات المصرية في أوروبا والتنسيق لتقديم التيسيرات للناخبين وتذليل العقبات اللوجيستية، من توفير وسائل انتقال للمصريين المتمركزين بعيدا عن السفارة وأية احتياجات من شأنها التيسير على المصريين المشاركة في انتخابات اختيار رئيسهم.

الاحتفاء بهذا العرس الوطني

وأكد المصريون بالخارج أنهم يحرصون دومًا على الاحتفاء بهذا العرس الوطني في حب مصر، وحمل علم مصر، وهو ما يبرز الصورة الديموقراطية والحضارية للمصريين ومشاركتهم في اختيار رئيس مصر، والمشاركة في صنع القرار، واختيار من يستكمل جهود التنمية، وأهمية وجود برنامج مكتوب لكل مرشح.



وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للمؤثرين من رجال الدين والأكاديميين والخبراء الذين بادورا بتوعية مجتمعات وجاليات المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وقيامهم بدور بارز في فترة التوكيلات، وفي الفترة الحالية بالتأكيد على أهمية المشاركة وأن تكون الكلمة للصندوق في الاستحقاق المقبل.

وردًا على بعض الأسئلة حول مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي، أننا ستعمل على بحث آليات لتيسير التحويلات في عدد من الدول التي يقابل المصريون بالخارج مشكلات في التحويل، كما أجابت سيادتها على العديد من الأسئلة التي طرحها أبناء الجالية، حول مختلف الموضوعات، مؤكدة ترحيبها بمختلف التعليقات والاقتراحات والمشروعات من المصريين بالخارج، لبحث تنفيذها مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وربط أبنائنا في الخارج بالوطن.

وفي ختام اللقاءات توجهت السفيرة سها جندي، بالشكر للمصريين بالخارج وحماس الأسر والعائلات لتشجيع أولادها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وجهود ممثلي الجاليات في توفير وسائل الانتقال واللوجيستيات المختلفة، فيما يخص الانتخابات، وحماسهم لدعم مصر وإبراز صورتها الإيجابية في مختلف المحافل.. حيث جاءت عبارة "تحيا مصر" لتكون خير ختام لهذه الليلة الوطنية في حب مصر.

جاء اللقاء بحضور سفراء مصر والقناصل العموم و200 من ممثلي الجاليات المصرية في: فرنسا، ألمانيا، وايطاليا،و كرواتيا، وأوكرانيا، أذربيجان، وايرلندا، والبرتغال، وفنلندا، والمملكة المتحدة، ألبانيا، هولندا، ولوكسمبورج، وكرواتيا، وروسيا، السويد، الدانمارك، المجر، البوسنة والهرسك، مالطا، قبرص، صربيا، النمسا، وت