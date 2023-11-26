الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تسليم 396 قطعة أرض إسكان متوسط واجتماعي في بني سويف.. 3 ديسمبر

قطع اراضي
قطع اراضي

أعلن المهندس محمد عصام، رئيس جهاز بني سويف الجديدة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تسليم 396 قطعة أرض بمشروعات الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي بالمجاورة بالأولى بالحي السابع بد من 3 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر.

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وأفاد المهندس محمد عصام، بأنه سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 1 إلى 25، يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر، يليها تسليم أرقام القطع الأراضي من 26 إلى 50 يوم الاثنين 4 ديسمبر، ثم تسليم أرقام القطع من 51 إلى 75 يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر، وسيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 76 إلى 100 يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل. 

تسليم 396 قطعة أرض في بني سويف

واستكمل رئيس جهاز بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 101 إلى 125 يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وسيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 126 إلى 150 يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر، ثم تسليم أرقام قطع الأراضي من 151 إلى 175 يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر.

كما سيتم تسليم القطع من 176 إلى 200، يوم الخميس 14/7/2023، والقطع من 201 : 225، يوم الأحد 17/12/2023، والقطع من 226 : 250، يوم الإثنين 18/12/2023، والقطع من 251 : 275، يوم الأربعاء 20/12/2023، والقطع من 276 : 300، يوم الخميس 21/12/2023.

 وأشاررئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة  إلى أنه سيتم تسليم القطع من 301 : 325، يوم الأحد 24/12/2023، والقطع من 326 : 350، يوم الإثنين 25/12/2023، والقطع من 351 : 375، يوم الأربعاء 27/12/2023، والقطع من 376 : 396، يوم الخميس 28/12/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 31/12/2023 : الثلاثاء 2/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح أنه على الفائزين بقطع أراضي إسكان اجتماعي التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لسداد القسط الأول قبل الاستلام.

جهاز 3 ديسمبر تسليم تصادم ارضى اسكان اجتماعى متوسط

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