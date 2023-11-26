الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رسامة 33 شماس جديد وترقية 40 آخرين بيد أسقف سيدني بأستراليا

الأنبا دانييل
الأنبا دانييل

ترأس نيافة الأنبا دانييل اسقف سيدني وتوابعها صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القديس الأنبا ونس بحي بيلمور غرب مدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، بحضور القمص صموئيل وديع شيخ كهنة كاتدرائية القديسة العذراء مريم والشهيد مار مينا والقمص سوريال حنا راعي الكنيسة.

جاء وذلك في ختام نهضة عيد إستشهاد شفيعها، وفي عظة القداس قدم الحبر الجليل الشكر لقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا أنجيلوس أسقف لندن بالموافقة على بدء الخدمة بهذه الكنيسة بموقع مؤقت.

 كما قدم التهنئة لشعب وراعي الكنيسة القمص سوريال بالكنيسة الجديدة وعيد شفيعها، وعقب صلاة الصلح قام الأنبا دانييل بسيامة أول دفعة شمامسة للكنيسة تتكون من ٣٣ شماس برتبة الأبصالتس وترقية ٤٠ آخرين للرتب الأعلى  ، وسط فرحة شعب خدام وشمامسة الكنيسة، وقد قدمت الكنيسة عقب إنتهاء القداس هدايا تذكارية للحبر الجليل الأنبا دانييل والقمص صموئيل وديع وشعب الكنيسة. 
 

وتعد هذه الزيارة الأولى للانبا دانييل أسقف سيدني لكنيسة القديس الأنبا ونس بحي بيلمور، منذ مولدها وبدء الخدمة بها بقداس يوم جمعة ختام صوم عيد القيامة الموافق ٧ إبريل الماضي، وخلال هذه الفترة قام أبناء الكنيسة برعاية وإشراف القمص سوريال بشراء قطعة أرض لبناء كنيسة جديدة بعد مباركة وموافقة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023، الذي يستمر لمده 42 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

وخلال صوم الميلاد 2023 يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداسات الإلهية على مدار ايام صوم الميلاد المجيد، إذ تقيم الكنائس داخل مصر وبلاد المهجر أكثر من قداسًا على مدار اليوم طيلة فترة الصوم.

طقس الصوم

طقس الصوم من بداية الصوم إلي أول كيهك علي أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

كما يتخلل الصوم الطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد.

مدته 43 يوم ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير (ويقع في 28 كيهك في السنوات الميلادية الكبيسة) وهذه المدة تشمل الآتي

40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح كلمة الله الحي، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة.

3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا فتحنن الرب عليهم.

الانبا دانييل أسقف سيدنى الأنبا ونس كاتدرائية القديسة العذراء القداس الإلهي القمص سوريال حنا

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