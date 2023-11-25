"الكاثوليكية" تحيى ذكرى القديس بطرس الأول

تحيى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى القديس بطرس الأول، بطريرك الإسكندرية الشهيد، آخر شهداء العصر الروماني.



ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبدالمسيح سعيد- الفرنسيسكانى:-