عاجل.. الصليب الأحمر الدولى: استلمنا 13 محتجزًا إسرائيليًا و4 أجانب

وصلت مساء اليوم السبت، أولى سيارات الصليب الأحمر التي تنقل المحتجزين المفرج عنهم إلى معبر رفح.

وأعلن الصليب الأحمر الدولي، قبل قليل، "استلمنا 13 محتجزًا إسرائيليًا و4 أجانب"، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وسبق، وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن المحتجزين الإسرائيليين في طريقهم إلى معبر رفح.

يتابع الوفد الأمني المصري عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين في منطقة عوفر.

وأكد مصدر أمني مصري رفيع المستوى، تجاوز العقبات التي واجهت عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأنه في إطار التهدئة الإنسانية سلمت كتائب القسام الجناح العسكري بحركة حماس الصليب الأحمر 13 محتجزًا إسرائيليًا و7 من حَمَلة الجنسيات الأجنبية.