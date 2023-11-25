محلل سياسي: نتنياهو سيلفظ أنفاسه الأخيرة بالحكومة في اليوم الأخير للحرب على غزة

قال أكرم عطا، المحلل السياسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يجعل الحرب الإسرائيلية على غزة طويلة من أجل مصالح وأهداف سياسية.

وأضاف أكرم عطا، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الغد، أن اليوم الأخير للحرب سيبدأ العد التنازلي لنتنياهو، لافتا إلى أنه انتهى سياسيًا، حيث إن لجنة التحقيق ستدينه.

وأوضح أن ما حدث في 7 أكتوبر ضربة كبيرة لإسرائيل، ولن تمحيها كل ما تفعل إسرائيل، حتى لو أنهو وجود حماس، وحتى لو أعادوا الرهائن المختطفين بالقوة، فلن يستطيعوا أن يمحو 7 أكتوبر التي تمثل نقطة تحول هائلة ليست فقط في إسرائيل وإنما في المنطقة.