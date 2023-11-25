وزير خارجية فنزويلا يهاجم نتنياهو بسبب عطلة ابنه فى ميامى

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، إنه بينما يشن جيش الاحتلال حرب تدمير وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن يائير ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقضي عطلة ممتعة في ميامي.

ونشر جيل عبر حسابه على "إكس"، صورة قيل إنها ليائير نتنياهو أثناء قضائه عطلة في ميامي.

وعلق على الصورة قائلًا: بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بالتدمير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن نجله (يائير نتنياهو) يقضي عطلة ممتعة في ميامي.. هكذا هي الأوليغارشية في جميع أنحاء العالم.

نتنياهو ووزراؤه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية

وشدد على أن نتنياهو ووزراءه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وقال إن التاريخ لن ينسى أبدًا من كان المسئول والمتواطئ في استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال، داعيًا العالم أن يتحرك ضد هؤلاء المرتزقة، كما وصفهم.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.​​​​​​​

وأفرجت إسرائيل الجمعة، عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 أسيرة وأسيرًا قاصرًا، بينما أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 13 أسيرًا إسرائيليًا جميعهم أطفال ونساء.

شمال الضفة الغربية المحتلة

وفي وقت سابق شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة مداهمات واعتقالات في مخيمي عسكر الجديد والقديم شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد بعدد كبير من الآليات العسكرية ومن عدة محاور، وطوقت المخيم من جميع الجهات وأغلقت مداخله، كما نشرت القناصة في عدد من المنازل وعلى البنايات المشرفة على المخيم.

ونفذت جرافة للاحتلال أعمال تجريف داخل المخيم، وتدمير لبعض ممتلكات المواطنين ومركباتهم.

ودارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في المخيم، واستهدف المقاومون آليات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل والمحلات التجارية بعد تفجير أبوابها، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتحطيم لمحتوياتها، واعتدت على المواطنين ونكلت بهم، وحققت معهم ميدانيًا.

واعتقلت عددًا من المواطنين، عرف منهم: محمد ابداح، ووالد الشهيد مالك شرقاوي وعمه، ومحمود العجوري، ومحمد الدعدس، ومحمود فادي دياب.

كما اعتقلت الشاب عزيز أبوسعدة والأسير المحرر ثائر قنديل بعد مداهمة منزليهما في مخيم عسكر القديم.