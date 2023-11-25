السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: عودة بعض النازحين من جنوب لبنان إلى منازلهم

نازحين
نازحين

أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أن طيران الاحتلال يحلق بشكل مكثف جنوبي لبنان.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بعض النازحين، عادوا من جنوب لبنان إلى منازلهم.

وكانت أكدت وسائل إعلام لبناني، تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

إطلاق سراح 39 أسير فلسطيني 

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويطلق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا.

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