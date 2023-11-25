الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لأب ونجله قتلا عامل في مشاجرة بأوسيم

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة أب ونجله بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهما بقتل جارهما في مشاجرة حول خلافات الجيرة في منطقة أوسيم، ومعاقبة  3 أشقاء غيابيًا بالسجن 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين نبيل فوزي، 49 سنة، مشرف كهرباء، ونجله عبد الرحمن، 19 سنة، عاطل، اسلام كمال وشقيقيه أحمد ومحمد بدائرة مركز أوسيم بمحافظة الجيزة قتلوا المجني عليه ابيل مرسي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لهذا الغرض سلاحي أبيض وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وافتعلوا معه مشادة كلامية.

وتتطور إلى تعديهم عليه بأن كال له الأول ضربة بصدره مستخدمًا سلاح أبيض بينما قام الثاني بضربه في وجهه مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة" حال تواجد المتهمين من الثالث إلى الخامس على مسرح الجريمة للشد من أزرهما لمنع تدخل أهليته محدثين إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

محكمة جنايات الجيزة خلافات الجيرة منطقة أوسيم تحقيقات النيابة مشادة كلامية ضربة بصدره

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