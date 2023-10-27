السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

حبس عاطلين وسائق "توك توك" طعنوا نجارًا لسرقة دراجته النارية في أوسيم

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق فى الجيزة حبس عاطلين وسائق توك توك طعنوا نجارًا أثناء سطو مسلح عليه، لسرقة دراجته النارية بدائرة مركز شرطة أوسيم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (نجار- مقيم بدائرة المركز) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أن المصاب حال توقفه بدائرة المركز وبحوزته دراجته النارية بسبب نفاد الوقود قام (عاطلين وسائق مركبة توك توك "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز) يستقلون مركبة "توك توك"، وبحوزتهم أسلحة بيضاء قاموا بالتعدي عليه وإحداث إصابته والاستيلاء منه على (دراجته النارية- مبلغ مالي).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (فرد محلي وطلقتين لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء "المستخدمين فـى الواقعة - مبلغ مالي "من متحصلات السرقة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة في إرتكاب الواقعة كما أرشدوا عن الدراجة النارية الـمُبلغ بسرقتها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل- مقيم بدائرة القسم)، تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطلين سائق توك توك نجارا سرقة دراجته النارية

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