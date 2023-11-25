السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الخارجية": مصر تسعى لوقف دائم لإطلاق النار بغزة لكن بعض الأطراف الدولية غير داعمة

السفير أحمد أبوزيد
السفير أحمد أبوزيد

كشف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تفاصيل الأوضاع على معبر رفح، بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم السبت، إن الحديث عن إعادة إعمار غزة مبكر جدًا، ويجب أن يكون هناك إيقاف كامل لإطلاق النار. 

وأضاف أن مصر تسعى جاهدة لوقف إطلاق نار دائم في غزة، لكن هناك بعض الأطراف الدولية غير داعمة لذلك.

وأشار السفير أحمد أبوزيد، إلى أن هناك رضا كاملًا من الشعب المصري تجاه المواقف التي تتبناها الدولة المصرية بخصوص القضية الفلسطينية.

قصواء الخلالي وزارة الخارجية القضية الفلسطينية

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